Derek Chisora ​​vence a David Price en cuatro rounds en Londres El clasificado de peso pesado del WBC# 9 Derek Chisora ​​(32-9, 23 KOs) logro un triunfo con un TKO en el cuarto round sobre el el clasificado de la AMB # 8 David Price (25-7, 20 KOs) el sábado por la noche en el O2 Arena de Londres. Chisora ​​no tuvo ningún problema para entrar y la pelea se peleó principalmente de cerca. Price se sacudió al final de la tercera ronda. Chisora ​​luego dejó caer a Price con una mano derecha corta al costado de la cabeza en la cuarta ronda. Price superó la cuenta y parecía estar bien, pero su esquina arrojó una toalla. El tiempo era las 2:00. Chisora ​​reclamó el título intercontinental vacante de la OMB. “Vine a buscar y destruir”, dijo Chisora ​​después. “Si lo atrapo, se habrá ido … si podemos conseguir a Joseph Parker lo antes posible, estoy listo para partir. Espero que no reciba otra picadura de araña. Taylor vence a Porgrais por DM en Londres y unifica titulos AMB y FIB Velasquez gana y sorprende a López en Miami

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.