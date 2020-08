Dennis Contreras listo para Boxeo por Telemundo desde Kissimmee, Florida All Star Boxing continúa esta noche su serie 2020 Boxeo Telemundo. El evento principal contará con el veterano Dennis Contreras (21-10-1, 19 KOs) de Guadalajara, Jalisco, México contra el prospecto Belmar Preciado (20-2-1, 13 KOs) de Barranquilla, Colombia. La batalla de 10 rounds de peso pluma tendrá en juego el título de peso pluma de Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Este será el tercero de cuatro shows consecutivos los viernes en un estudio en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Las 10 derrotas de Contreras podrían ser un poco engañosas. De hecho, comenzó su carrera con 15-0. También ha ganado 19 de sus 21 victorias por nocaut. Definitivamente luchó contra una oposición dura, incluido el ex campeón mundial Emmanuel Navarette y el invicto prospecto Fernando García en su última pelea, que fue su debut en Estados Unidos. Buscará continuar con ese impulso ganador contra Preciado el viernes por la noche. Comenzaste tu carrera profesional invicto en tus primeras 15 peleas. ¿Qué sientes que salió mal después? Hubo muchos factores. Peleé muchas peleas contra el peleador de casa y pensé que había varias veces en las que debería haber ganado la decisión. ¿Qué recuerdas de tu pelea con Emanuel Navarette? Fue una pelea muy dura en la Ciudad de México. Me afecté mucho durante la pelea debido a la gran altura que había allí. De hecho, lo tambaleé durante la pelea y fue salvado por la campana. Les pedí una revancha y me dijeron que necesitaba obtener el primer puesto mundial. ¿Cómo pudo superar sus derrotas y estar en la posición en la que se encuentra ahora en un evento principal de Telemundo? No fue fácil. Realmente no quería tener nada que ver con el boxeo en un momento. Es como cuando tienes la primera derrota. No es tan fácil superarlo para todos. Tienes que tomarlo como experiencias aprendidas para convertirte en un mejor luchador. ¿De dónde sacaste el apodo de “Martillo” (martillo)? Tendría que decir que me lo dieron porque tengo las manos pesadas. ¿Qué has visto u oído de Preciado? Es un luchador experimentado y agresivo. ¿Cómo ves tu estilo en la pelea? Vamos a montar una pelea muy entretenida. La pelea significa mucho para los dos. Les puedo decir que tengo metas de revancha con Navarette y / o de pelear por un título mundial. Primero necesito no solo ganar el viernes, sino hacerlo de manera impresionante. * * * Preciado vs.Contreras se transmitirá el viernes a las 12 AM/ET en vivo por Telemundo Resultados desde Japon

