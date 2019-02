James DeGale 166 vs. Chris Eubank Jr. 167

(IBO super middleweight title)



Lee Selby 134.7 vs. Omar Douglas 132

Joe Joyce 266 vs. Bermane Stiverne 273

Andre Sterling 174 vs. Ricky Summers 175

Anthony Cacace 129 vs. Alan Castillo 130

Chris Kongo 141 vs. Cedrick Peynaud 149

Chez Nihell 196 vs. Kent Kauppinen 199

Seb Eubank 173 vs. Dan Belcher ??

Venue: The O2, London

Promoter: Poxon Sports

TV: Showtime