New opponent for super middleweight Jason “El Animal” Quigley (17-1, 13 KOs) is Fernando Marin (16-4-3, 12 KOs). Marin is coming off a KO loss to Serhii Bohachuk in July.

Jason Quigley 164.4 vs. Fernando Marin 162.2

Ferdinand Kerobyan 153.4 vs. Azael Cosio 152

Mihai Nistor 244.2 vs. Jaime Solorio 234.3

Gregory Morales 123.4 vs. Giovanni Delgado 125

Daniel Perales 144.6 vs. Eduardo Reyes 143.6

Venue: “The Hangar” OC Fair & Event Center, Costa Mesa, Calif

Promoter: Golden Boy

TV: DAZN