La conferencia de prensa final tuvo lugar este miercoles antes de la defensa del título de peso pluma del mundo de Josh Warrington (27-0) FIB contra Carl Frampton (26-1) en el Manchester Arena el sábado por la noche (22 de diciembre) en vivo en BT Sport Box Office y ESPN +.

Josh Warrington

“Carl se ha visto un poco con algunas cosas que he leído, pero hay tensiones cuando la pelea se acerca. Me he estado preparando para Carl en su mejor momento y eso me emociona para injertar mi trasero. He ganado confianza y el impulso de vencer a Lee Selby y encontraré nuevos niveles este fin de semana. La gente dice que debería haber tenido una defensa firme, pero quiero lo mejor y después de esto iré a los Estados Unidos y lucharé contra Oscar Valdez.

Carl Frampton

“Estoy emocionado, relajado y esperando una buena pelea dura. Mi naturaleza está relajada y lo estaré hasta que el anillo camine. Hay un borde y tensión a medida que se acerca, pero hay respeto entre nosotros. Recibí un mensaje de texto de un buen amigo y me dijo “respeto total, pero no miedo” y eso es lo que es. Creo que estoy mejor que nunca porque estaba venciendo a Leo Santa Cruz y Scott Quigg cuando no estaba disfrutando del boxeo. Creo que él es un muy buen peleador, pero vencí a cualquier peso pluma en el mundo en mi día. La ambición está más que nunca porque me han descartado. El fuego arde en mí y la gente verá en una pelea de perros pero yo estoy sobre la cima.