Los invictos gigantes de peso pesado Deontay Wilder y Tyson Fury hicieron erupción en Los Angeles el miércoles en la conferencia de prensa final para su Campeonato Mundial de Peso Pesado de WBC este sábado 1 de diciembre en Showtime PPV desde el Staples Center en un evento presentado por Premier Boxing Champions. El Wilder de 6 pies 7 y la Furia de 6 pies 9 fueron de un lado a otro con los creadores de heno verbales antes de llegar a los golpes mientras posaba para fotos en el escenario.

Deontay Wilder: “Lo que me importa es mostrarle a la gente lo que me importa. Te estoy mostrando cada vez y te estoy dando un nocaut. América tiene un hombre poderoso en mí. América tiene el hombre más malo del planeta … Me esforcé por llegar aquí. He molido y trabajado. De ninguna manera voy a permitir que un hombre venga de otro país y tome lo que he estado construyendo “.

Tyson Fury: “No necesito vencer a Deontay Wilder para demostrar que soy el mejor. Soy el campeón en linea. Si Deontay gana, él será el mejor, pero no va a vencerme. Soy el mejor peso pesado del mundo y solo hay una forma de obtener ese título. Tienes que venir a ganarselo. Nunca ha habido un hombre que pudiera mejorarme en una pelea “.