Conferencia de prensa final de Magsayo-Vargas

El campeón de peso pluma del CMB, Mark “Magnifico” Magsayo, y el ex campeón mundial Rey Vargas intercambiaron púas en la conferencia de prensa final del jueves, dos días antes de intercambiar golpes en el evento principal de acción en vivo por Showtime este sábado 9 de julio desde el Alamodome en San Antonio, Texas. Magsayo sugirió que Vargas estará en modo de retirada completa el sábado, desconfiando de su poder, mientras que Vargas igualó el marcador al decir que el creciente séquito de Magsayo es una prueba de que el campeón está más preocupado por Vargas de lo que deja entrever. La conferencia de prensa también contó con la participación del ex campeón mundial Brandon “The Heartbreaker” Figueroa y Carlos Castro, quienes se enfrentarán en una eliminatoria por el título de peso pluma del CMB en el evento coestelar, además del invicto contendiente de peso ligero Frank Martin y Jackson Mariñez, quienes lucharán en el combate de 10 asaltos. abridor de la transmisión. MARCA MAGSAYO “Espero que Rey Vargas no corra demasiado, para que podamos darle una buena pelea a la gente. “No estoy preocupado por Vargas. Ya he vencido a los mejores de la división, por lo que mi confianza es muy alta de cara a esta pelea. “Esto es muy especial para mí. Vi a Manny Pacquiao pelear contra Marco Antonio Barrera en San Antonio en el Alamodome y ese fue el día que decidí comenzar a entrenar en el gimnasio. Estoy muy agradecido de que esta pelea, que es un sueño hecho realidad, suceda aquí en San Antonio. “Esta es una pelea muy importante para mí. Ya vencí a Russell, pero solo quiero seguir probándome a mí mismo. Los dos vamos a entrar con mucha confianza en nosotros mismos y eso hará que sea una gran pelea. “He trabajado en muchas cosas diferentes con Freddie Roach para asegurarme de que estamos listos para cualquier cosa que traiga Vargas. Si quiere enfrentarse cara a cara como dijo, entonces estoy listo para terminar esta pelea con un nocaut. “Te garantizo que esta va a ser una gran noche para mí. Estamos listos para mostrar quién es el mejor en la división. “Él nunca ha peleado contra un tipo como yo. Vas a ver eso el sábado por la noche”. REY VARGAS “Si quieres intercambiar golpes, estoy más que feliz de hacerlo. Veo como un cumplido que haya agregado mucha gente a su equipo. Me está tomando en serio, pero creo que es una ventaja para mí, porque siento que está preocupado. “Ciertamente tenemos grandes entrenadores en cada rincón. Freddie es un gran entrenador y he tenido el placer de compartir el ring contra él antes. Al final, seremos solo Mark y yo dentro del ring. Estamos listos para montar un espectáculo. “Sé que alguien como Freddie Roach pensará que sabe cuál será nuestra estrategia. Tengo un as bajo la manga, y cuando eso suceda, le arrancaré la cabeza. Su confianza puede estar por las nubes, pero la caída le va a doler. “Mostré mi habilidad de lucha en noviembre después de un largo descanso. No había óxido en los anillos entonces y no habrá óxido en los anillos ahora. “Estaba preparado para pelear contra Gary Russell Jr., pero ahora le estamos dando una oportunidad a Magsayo. Soy totalmente capaz y listo para ir. “Magsayo dice que no me he enfrentado a nadie como él antes, pero en realidad, él nunca se ha enfrentado a nadie como yo. “Es posible que Magsayo desee tanto intercambiar golpes porque eso puede ser lo único que sabe hacer. No sabe cómo pelear de otra manera. Lo dominaremos y tomaremos el cinturón. “Cuanto mayor es la confianza de mi oponente, más dura es la caída”. BRANDON FIGUEROA “Mi última derrota me enseñó mucho y voy a volver con todo lo que tengo. He tenido un campo de entrenamiento excelente y estoy muy emocionado de volver y demostrar, tal como lo hice en las 122 libras, que pertenezco a esta división y que estoy entre los mejores. “Aprendí a ser un poco más paciente en mi última pelea. Aprendí que tengo que usar mi altura y mi habilidad técnica a mi favor. “Siento que mi poder ha aumentado. Me siento mejor mental y físicamente y estoy listo para empezar. “Esta va a ser la mejor versión de mí mismo. Hemos estado trabajando y ajustando todo. Volvimos a la mesa de dibujo. “San Antonio es como mi segundo hogar. Pelear aquí en el Alamodome significa mucho para mí. Ha habido muchas peleas legendarias en esa arena, así que estoy muy ansioso por entrar y pelear. “Esta podría ser la pelea de la noche o la pelea del año. Sé que va a venir listo. Ambos venimos perdiendo y tenemos mucho que demostrar en esta pelea. “Estoy emocionado de estar aquí. Después de esta pelea, espero que todo salga bien, porque me encantaría pelear contra estos campeones aquí a mi lado. Sería un honor y no puedo esperar”. CARLOS CASTRO “Estoy agradecido por esta oportunidad. Somos dos boxeadores que están muy motivados después de una derrota. Subir a 126 libras es un gran paso. Hay grandes luchadores en este escenario, y sé que el ganador de esta pelea busca pelear contra el ganador del evento principal. “Llego hambriento y en forma y no puedo esperar para entrar al ring y mostrar mis habilidades. Todo el trabajo que hemos realizado nos lleva a esto. “Al final del día, no existe la ventaja de jugar en casa en el boxeo. Esto no es nada nuevo para nosotros. Somos atletas profesionales, esto es lo que hacemos. Así que no me preocupa pelear en su patio trasero. “Por supuesto que quiero la pelea por el título mundial. Esa es la oportunidad por la que trabaja cada peleador. Pero no le quito nada a Figueroa, porque no será una tarea fácil. Vamos a estar listos para todo. “Aprendí mucho de mi última pelea. Fue una gran experiencia para mí en el gran escenario y me hará un mejor peleador en el futuro. Realmente no puedo esperar para competir. “Creo que esta pelea está destinada a ser fuegos artificiales. El ganador durante esta pelea será la multitud. Los dos tenemos hambre de demostrar que somos los mejores”. FRANCO MARTÍN “Siento que lo tengo todo. Tengo velocidad, poder, gran entrenamiento y un gran coeficiente intelectual en el ring. Soy un luchador bien equilibrado. “No sé por qué me pasan por alto. Esos tipos superiores podrían querer mantenerme bajo el radar. Realmente quiero despertar a la división y hacerles saber que estoy aquí y que estaré aquí por mucho tiempo. “El entusiasmo que me rodea es real, pero nunca subestimaré a ningún oponente. Respeto a todos los que enfrento. Voy a traer mi juego A, así que espero que él traiga el suyo. “El campo de entrenamiento salió bien. Fue un campamento sencillo pero duro. Lo superamos sin problemas. Incluso con el cambio de oponente, es la misma misión, solo un plan de juego diferente. Tengo que entrar y sacar provecho de cualquier error que cometa mi oponente. “Me enfrento a un verdadero luchador. Pensé que le ganó a Rolando Romero, pero los estilos hacen las peleas. Este es un tipo que se mueve y sabe boxear. Sin embargo, tengo algo preparado para él. JACKSON MARIÑEZ “No creo que el corto aviso sea un problema. Tengo una gran experiencia en la que confiar y he estado trabajando todos los días para tener éxito el sábado. “Va a ser una gran pelea. No subestimaré a Martin, pero tampoco lo pondré en un pedestal. Vamos a salir el sábado por la noche y ver si la exageración es realmente cierta. “Mucha gente piensa que esta es una pelea peligrosa para emprender con poca antelación, pero mi equipo y mi familia me apoyan al 100% y eso es todo lo que necesito. “Me encantaría tener una revancha con Rolly Romero. Lo delaté la última vez que peleamos, y no he olvidado esa derrota. Puedo dejarlo atrás, pero nunca puedo olvidarlo. “No estoy aquí para hablar, estoy aquí para entrar al ring y ver quién puede hacer qué”. Rivalta Boxing firma trío cubano Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.