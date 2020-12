Conferencia de prensa final de Joshua-Pulev en Reino Unido Citas de la conferencia de prensa Anthony Joshua vs Kubrat Pulev de hoy antes de la acción del sábado The SSE Arena, Wembley, transmitida en vivo en Sky Sports Box Office en el Reino Unido e Irlanda y en DAZN en los EE. UU. Anthony Joshua: “La presión por la que pasé el año pasado fue dura, pero me hizo más fuerte mentalmente. Creció una piel más gruesa. Siempre he sido duro y quería pelear con los mejores, eso nunca ha sido un problema. “¿Qué tengo que perder? Tengo todo para ganar. Quiero tener éxito en el boxeo y la única forma de tener éxito es asumir grandes desafíos. Este es solo otro con el que estoy deseando competir. “Quiero promover el boxeo; No anhelo ese crédito. Estoy muy motivado, tengo hambre, por eso me adelanto a cualquier oportunidad. Tengo una familia que alimentar, amigos con los que quiero hacer negocios, el mundo es mi ostra. Al final del día, no puedo esperar que nadie me ame si no me amo a mí mismo, así que me respeto a mí mismo, y es por eso que trabajo todos los días. “He estado peleando al máximo nivel desde que entré al gimnasio. Tuve una carrera amateur de tres años, pasando de caminar al gimnasio a competir en el Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo y los Juegos Olímpicos. “Me han golpeado muchas veces las personas más fuertes, pero todavía estoy aquí hoy. Eso nunca me cambió, solo porque sufrí una pérdida de Ruiz, no creo que eso sea suficiente para cambiar a alguien. Cada luchador entrena duro, pero es el carácter lo que nos separa, y yo tengo mucho carácter. “Voy a entrar en la pelea, definitivamente me golpearán y él será golpeado, será el último hombre en pie. “Será bueno para los aficionados, pero mi atención se centrará únicamente en Pulev. Sin faltarle el respeto a los fanáticos que vienen, pero tengo un trabajo serio que debo completar. Si Dios quiere, estoy seguro de que disfrutaré de la victoria después. “Conozco a Kubrat Pulev desde hace muchos años. Estaba en el campo de entrenamiento cuando su hermano estaba entrenando con Warren Baister. Estaba en el campamento de Klitschko cuando se preparó para Pulev. Entiendo algunas de las tácticas que deben usarse para vencerlo. “Estoy preparado para que la pelea llegue a la campana final, siento que soy un peleador de 15 asaltos, no un peleador de 12 asaltos. Si tiene que ir a 12 asaltos, seré más que capaz de llevar mi resistencia, mi coeficiente intelectual de boxeo, concentración y fuerza hasta la campana final “. Kubrat Pulev: “Estoy listo para pelear, esperamos mucho tiempo para esta pelea. En 2017 tuve un problema y por eso le dije a mi entrenador que teníamos que ir por la victoria, no para pelear ahora sino pelear un par de años después. Sabía que la pelea llegaría algún día. “Estoy aquí ahora, listo para luchar y ganar, creo que el sábado por la noche me llevaré la victoria. “En 2017 era más joven, pero también tuve un problema con el sparring y no podía pelear. Ahora estoy sano, listo y feliz de la lucha; con la pandemia en todo el mundo no es fácil. Estoy listo para ganar. “Creo que lo tengo todo, estoy listo. Respeto a Anthony, campeón olímpico y mundial, y buen luchador. Estoy listo y tengo todo para ser Campeón ”. Réquiem al ex campeón de las 122 libras del WBC, Royal Kobayashi

