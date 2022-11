Conferencia de prensa final Bivol-Ramírez en Dubai El invicto campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, se enfrenta al retador obligatorio Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en la conferencia de prensa final de hoy antes del choque del sábado por la noche en el Etihad Arena, Abu Dhabi. Bivol viene de una gran sorpresa sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en el T-Mobile Arena en Las Vegas en mayo, donde retuvo su título mundial de 175 libras por decisión unánime para lograr 20 victorias en 20 peleas. Dmitry Bivol: “Realmente tuve un gran sueño de ganar este cinturón y no quiero dejarlo. Lucharé por esto y quiero conservarlo. Quiero más… Estoy aquí desde el 27 de septiembre. Siento que tenía todo lo que necesitaba para entrenar… cuando la gente me dice que lo he logrado todo es como si me echaran agua al fuego. Trato de pensar solo en mi sueño, para realizar todo mi potencial. Trato de estar hambriento y enojado todo el tiempo y estar concentrado en el entrenamiento y en mis oponentes. Trato de pensar en cómo este sábado por la noche será la pelea más dura de mi carrera. Me hace concentrarme más en la noche”. Zurdo Ramírez: “Realmente creo que puedo convertirme en bicampeón mundial el sábado… He estado entrenando duro para esta pelea y tomaré el cinturón este sábado, eso es seguro. 44 lo intentaron, 44 cayeron. Espero que la gente disfrute la pelea porque este es el tipo de pelea que a los fanáticos les gusta ver en el boxeo… mi objetivo es convertirme en dos veces campeón mundial, continuar construyendo mi legado y eventualmente convertirme en una leyenda”. Conferencia de prensa final de Morrell-Yerbossynuly en Minneapolis Crawford y Spence se mantienen activos en las redes sociales Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.