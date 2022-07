Las amargas rivales Claressa “GWOAT” Shields (12-0, 2 KOs) y Savannah “The Silent Assassin” Marshall (12-0, 10 KOs) se enfrentaron hoy en Londres en la conferencia de prensa inicial para su choque del 10 de septiembre en el famoso O2 Arena. En juego está el campeonato indiscutible de peso mediano femenino. Shields ingresará al ring con los cinturones del WBC, la AMB y la FIB, mientras que Marshall usará su cinturón de la OMB.

Claressa Shields: “No odio a nadie, pero realmente siento una gran aversión por ella. Mi abuela me dijo que no usara la palabra odio, así que no la usaré, pero no me gusta Savannah y ella es una de mis mayores enemigos. Dicen que es una gran pegadora, que es la única mancha en mi historial como aficionado, que tiene la receta para vencerme. Mi trabajo es demostrar que ella no lo hace y que yo no soy supremo en tres categorías de peso diferentes sin ninguna razón. Si ella fuera mejor que yo, sería la suprema en tres categorías de peso diferentes, no yo”.

Savannah Marshall: “De hecho, soy fanática de Claressa Shields, es una pionera y lo que ha hecho por el deporte ha sido increíble. Pero la realidad es que ella no me gana. No lo hizo antes y no lo volverá a hacer. Y la mata, la quema absolutamente por dentro, el hecho de que la golpeé y la golpearé de nuevo. No solo voy a vencerla, voy a superarla. la voy a lastimar Esta pelea ha tardado mucho en llegar, pero estamos aquí ahora y el 10 de septiembre seré el nuevo campeón mundial de peso mediano”.

También se anunció oficialmente que el puesto de apoyo principal verá a la campeona mundial de la OMB y la FIB Mikaela Mayer y la campeona del WBC, Alycia Baumgardner enfrentarse en una pelea de unificación en la división de 130 libras.