Claressa Shields desafía a Jake Paul a pelear Por TMZ.com Claressa Shields no está jugando cuando se trata de Jake Paul … la superestrella del boxeo y las MMA está tirando el guante, desafiando a The Problem Child a una pelea y prometiendo darle una paliza. TMZ Sports habló con la medallista de oro olímpica 2x de 26 años que recientemente prometió NUNCA pelear en una cartelera de Paul, alegando que sería una falta de respeto a su increíble carrera. “No estaba hablando una mierda sobre Jake Paul ayer. Lo que estaba hablando eran hechos. Jake Paul se mete dentro de un ring de box conmigo, ¡le están gritando el culo! ” Y Shields está dispuesta a poner su dinero donde está su boca … y si el YouTuber convertido en boxeador no quiere una pelea real y sancionada, Claressa está dispuesta a entrenar y dejar que sus cámaras filmen todo el tiempo. “Apuesto a que Jake Paul se lastimaría, probablemente lo dejarían caer, tendría un nuevo respeto por mí si peleamos o peleamos”, dice Shields. “No voy a llamar a Jake Paul porque sé cómo ve el mundo a las mujeres peleando contra hombres, lo ven como ‘oh no, ew’, pero yo hago sparring a los hombres todos los días y esa es la verdad”. Claressa, el único peleador, hombre o mujer, que ostenta los 4 títulos principales en múltiples categorías de peso, también se opuso a que Paul se dirigiera a la estrella del boxeo Amanda Serrano, a quien acaba de firmar para sus promociones de MVP, como la mejor peleadora de todos los tiempos. “¡Soy el puto GWOAT! Lo vi hacer ese post hoy con Amanda Serrano. Necesita saber que soy el GWOAT “. (Por cierto, hay CERO problemas entre Claressa y Amanda. De hecho, Shields dice que tiene “amor y respeto” por Serrano). En pocas palabras, Shields, que regresa a la jaula de MMA el 27 de octubre, tiene un mensaje para Jake … y cualquier otra persona que piense que no puede manejarse en el ring porque es una mujer. “¡Corta la mierda! No faltes el respeto a mis habilidades. Mira, solo porque un hombre es un hombre y está en el boxeo no significa que me puedan vencer y hay muchos tipos que llevan años en el box y que no pueden hacer nada conmigo, y mucho menos Jake Paul ”. “Si fuera un poco más grande, llamaría a Logan Paul”. Fury comenta sobre Usyk-Joshua Tszyu concentrado en derrotar a Inoue

