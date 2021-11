Chisora ​​ataca a los oficiales del ring Los pesos pesados ​​Joseph Parker y Derek Chisora ​​se enfrentaron en la conferencia de prensa inicial para su revancha el 18 de diciembre en el AO Arena en Manchester, Inglaterra. Parker salió de la lona para ganar una decisión dividida en mayo, pero la carismática Chisora ​​definitivamente ganó la prensa del martes. “Voy a decir esto honestamente, públicamente a la prensa y a ti mismo, Eddie, que necesitas un buen árbitro”, dijo Chisora. “Un árbitro estadounidense, no un árbitro de la Junta de Control británica, porque esos tipos en el pasado me han atiborrado y me han fastidiado. Entonces, si Robert Smith (secretario general de BBofC) está escuchando, no quiero que su árbitro me arbitre para esta pelea. “Sé con certeza que, cuando llegue el 18 de diciembre, iremos a la guerra. Joseph Parker no me asustes. No tiene nada de lo que yo tenga miedo. No tiene golpes de poder … No sé cómo le dieron la última pelea, para ser honesto contigo. “Estoy 100% a la altura de que gané esa pelea. Yo era el luchador con más presión. Estaba haciendo que la pelea sucediera. Todo lo que quería hacer era aguantar. Todo el estilo Kronk, abrazado y apoyado en ti. Eso es lo que hacen, lo cual es bueno para ellos, pero lo que estoy diciendo es que si tengo que pagarle a alguien, ya sabes, si tengo que pagarle a uno de los jueces o algo, por favor avísame a quién tengo que enviar el dinero para. No miento porque la mitad de las veces es solo a quién tengo que pagar “. El promotor Eddie Hearn intervino rápidamente: “Solo para confirmar, eso no sucederá”. Después de que Parker dijo que espera detener a Chisora ​​temprano, Chisora ​​comentó: “Escucha, no tienes ninguna oportunidad, hijo. La única vez que tienes una oportunidad es si Eddie le paga al árbitro y a los jueces por ti “. Parker replicó: “Hagamos un plan. ¡Paguemos todos al árbitro y a los jueces! “ Round 12 con Mauricio Sulaimán: Saúl Álvarez, el mejor libra por libra de hoy Probellum anuncia evento de doble título mundial del 11 de diciembre en Dubái

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.