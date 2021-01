Chema Ocampo vence a ¨Pitbull¨ Juarez en Tijuana El peso súper welter # 11 de la OMB Carlos “Chema” Ocampo (29-1, 19 KOs) necesitó solo 79 segundos para demoler a Abraham “Pitbull” Juárez (20-7, 8 KOs) el sábado por la noche en el Grand Hotel de Tijuana, Baja California. México Juárez no pudo continuar luego de ser golpeado hasta la lona por una andanada de golpes de Ocampo. El peso welter Jorge “Chino” García (19-2, 16 KOs) logro una decisión unánime en ocho asaltos sobre el previamente invicto José “Berna” Lozano (8-1, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 79-72, 78-73 y 77-74. El peso súper gallo Èrick “Terrible” Robles (7-1, 5 KOs) ganó una enérgica victoria por decisión dividida en seis asaltos sobre Jonathan “Tachi” Rojas (6-2, 5 KOs). Las puntuaciones fueron 58-56, 58-56 Robles, 58-56 Rojas. Dylan Price sigue invicto

