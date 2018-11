Por Hesiquio Balderas

Julio César Chávez Jr tiene programada una próxima pelea con Alfredo “Perro” Ángulo el 1 de diciembre después de casi dos años fuera del ring. Su última pelea fue una derrota unanime a manos de Saúl “Canelo” Álvarez. Chávez Jr, quien ha tenido muchos problemas en el pasado, dio una entrevista profunda a los medios Mexicanos sobre sus demonios personales.

“Después de la pelea con Canelo, estaba deprimido, tuve la peor noche de mi vida. Estaba en mi habitación después de la pelea y había chicas y había personas en la habitación que estaban grabando todo. Vi lo que estaban haciendo, pero me decepcioné a mí mismo en la pelea de Canelo porque ya no me importaba. Pensé que nunca volvería a pelear “, dijo Chávez Jr.

“Pensé en nunca pelear de nuevo. Ni siquiera entrené en absoluto durante unos seis meses. Gané mucho peso y ya no me importaba pelear. Pensé en la jubilación. De la misma manera en que me sentía cuando luchaba contra Maravilla Martínez, no me sentía bien. Estaba bebiendo más y había tomado drogas. Tuve problemas de ansiedad toda mi vida, así que empecé a tomar medicamentos recetados, antes era marihuana. Me estaba lastimando.

“Estuve en la clínica de rehabilitación de mi padre durante unos dos meses. He tenido problemas Fue dificil. Al principio, me dije a mí mismo que no tenía ningún problema. Tenía dinero, tengo mi casa, pero luego me di cuenta de que tenía un problema. Que mi esposa y mis hijas vieron cuando estaba en mal estado. Sé que la adicción es una batalla contra la que luchas todos los días. Si no puedo volver a beber y otras cosas y no quiero eso “, concluyó Julio Jr.