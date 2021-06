Charlo vence a Montiel y retiene el título WBC en Houston El invicto campeón mundial de peso mediano del WBC, Jermall Charlo (32-0, 22 KOs) retuvo su título por decisión unánime en doce asaltos sobre el Mexicano, Juan Macías Montiel (22-5-2, 22 KOs) el sábado por la noche en el Toyota Center en Houston, Texas. Charlo estaba al mando, pero Montiel caminó a través del fuego toda la noche. Las puntuaciones fueron 118-109, 119-109, 120-108. FIB # 2, AMB # 3, OMB # 13 contendiente de peso ligero Isaac Cruz (22-1-1, 15 KOs) logró una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial y el CMB # 7 clasificado Francisco “Bandido” Vargas (27-3 -2, 19 KOs). Vargas sufrió un mal corte de un cabezazo en los últimos 30 segundos y sufrió una caída cuestionable justo antes de la campana. Las puntuaciones fueron 97-92, 99-90, 100-89. El ex campeón mundial y # 6 de la OMB, el peso súper gallo # 9 del WBC, Angelo Leo (21-1, 9 KOs) superó a Aaron Alameda (25-2, 13 KOs) por decisión mayoritaria impopular. Después de una pelea cerrada, los puntajes fueron 95-95, 96-94, un escandaloso 98-92 para Leo. Inoue vence a Dasmarinas y retiene títulos de la AMB / FIB en Las Vegas Beamon KOs Martinez en Colombia

