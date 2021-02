Canelo-Yildrim es designado ¨Combate por la Paz¨ por el WBC y Scholas Ocurrentes Por. Gabriel F. Cordero Scholas Occurentes, una fundación no religiosa del Papa Francisco en asociación con el WBC, ha designado a el combate por campeonato mundial Canelo-Yildirim como un “Combate por la Paz” en homenaje a la inclusión y los esfuerzos continuos para construir puentes y promover la paz en el mundo. Canelo es un cristiano observante, mientras que Avni es un musulmán devoto. El ex campeón "Chop Chop" Corley debutará en BKFC Canelo ya esta en Miami para enfrentar a Yildrim

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.