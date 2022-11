Cameron supera a McCaskill por el título indiscutible de las 140 libras En un choque por el título mundial indiscutido de peso superligero femenino, la invicta Chantelle “Il Capo” Cameron (17-0, 8 KOs) superó por puntos a la actual campeona indiscutible de peso welter Jessica “Caskilla” McCaskill (12-3, 5 KOs) en diez asaltos el sábado noche en el Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Cameron domino a McCaskill en la primera mitad de la pelea. McCaskill se recuperó en la recta final, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 97-93, 96-94, 96-94, todas para Cameron. McCaskill bajó de peso en un intento por asegurar los cinturones de 140 libras. Cameron retuvo sus cinturones de la FIB y el WBC, y agregó los cinturones vacantes de la AMB y la OMB para alcanzar el estatus indiscutible. Bivol vence a Zurdo Ramírez y retiene título AMB Rakhimov vence a Barrett por el título de las 130 libras de la FIB Like this: Like Loading...

