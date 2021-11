Buatsi-Vlasov agregado a Parker-Chisora ​​II el 18 de diciembre El contendiente de peso semipesado Joshua Buatsi (15-0, 13 KOs) se enfrentará al ex retador al título mundial Maxim Vlasov (45-4, 26 KOs) en la cartelera de la gran revancha de Joseph Parker con Derek Chisora ​​en el AO Arena en Manchester el 18 de diciembre. en vivo en todo el mundo en DAZN. Buatsi está clasificado entre los cinco primeros de los cuatro órganos sancionadores. Vlasov perdió por poco ante Joe Smith Jr. en una oportunidad por el título de la OMB. También en la cartelera, el invicto peso súper mediano Lerrone Richards (15-0, 3 KOs) se enfrenta al invicto campeón IBO de 168 libras Carlos Gongora (20-0, 15 KOs), el súper mediano ‘Cuchilla de carne de Little Lever’ Jack Cullen (20-2- 1, 9 KOs) choca con Emre Cukur (17-1, 3 KOs), y la súper pluma Zelfa Barrett (26-1, 16 KOs) se enfrenta a Bruno ‘The Terminator’ Tarimo (26-2-2, 5 KOs) en una eliminatoria final por el título de la FIB. Conferencia de prensa final de Canelo-Plant Arum pide rounds de 3 minutos para las mujeres

