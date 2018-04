Broner habla sobre el cambio de entrenador

El campeón mundial de cuatro divisiones Adrien Broner nos da una actualización del campamento de entrenamiento de West Palm Beach donde por primera vez bajo la guía del entrenador Kevin Cunningham se prepara para su enfrentamiento Showtime del 21 de abril con la ex campeona mundial de peso welter Jessie Vargas en Brooklyn.

Sobre el cambio de entrenador …

“Sentí que era hora de cambiar”. Escucho a la gente decir: ‘Se espera que cambies pero no lo haces, es por eso que terminas en los mismos lugares una y otra vez’. Entonces, tengo que cambiar algo para obtener un resultado diferente. Es por eso que tuve que salir e ir por ello.

“Tuve que cambiar las cosas. Tuve que agregar a mi repertorio porque estoy obteniendo todo lo que puedo hacer de lo que estoy haciendo, pero sigo quedándome corto para estas peleas que se supone que estoy ganando. Entonces, era hora de un cambio.

“Mirando hacia atrás a todas mis derrotas, el único castigo real que he tomado en este deporte fue contra [Marcos] Maidana, me fracturé la mandíbula. En la pelea de Shawn Porter, él me superó y en la pelea de Mikey [García], él simplemente superó mi trabajo. Entonces, es hora de agregar a mi equipo y es por eso que tengo al entrenador Kevin Cunningham. Él sacará lo mejor de Adrien Broner “.

¿Por qué eligió a Kevin Cunningham?

“Conozco al entrenador Cunningham desde mis días de aficionado. Solíamos ir a St. Louis todo el tiempo y pelear en sus torneos, en sus shows. Incluso he luchado por San Luis en el Torneo Ringside. Fue una gran experiencia.

“Conozco al entrenador Cunningham desde hace mucho tiempo. Él es el verdadero negocio. Él no irá a B.S. yo. Él me mantendrá alerta. Necesito eso.

“Hay entrenadores que cambian cuando sus boxeadores alcanzan ciertos niveles. Todavía entrenan, pero no proporcionan la estructura que el boxeador necesita. Cuando peleaba en 130, 135, el entrenador Mike [Stafford] estaba frente a mi puerta gritando “ponte cómodo”. Tenemos que correr. Tenemos que entrenar. ¡Levántate! ¡Levántate! “Pero el tiempo pasó y las cosas cambiaron.

“El entrenador Mike dejó de ser entrenador y comenzó a ser más amigo. Necesitaba que siguiera siendo mi entrenador. Necesito a alguien que me mantenga en línea. No me malinterpreten, él siempre será como una figura paterna, pero cuando se trata de entrenamiento y mi carrera. Necesitaba un cambio “.

En el campo de entrenamiento …

“Estoy muy feliz con este campamento. Es justo lo que necesitaba. Me estoy poniendo al día con el sueño, comiendo bien. El entrenamiento aislado es realmente bueno. Amo todo sobre este campamento.

“Entrenar en aislamiento es realmente bueno para mí. Les dije a todos que no vendrían a Florida conmigo, que los veré a todos después de la pelea y que si realmente me aman comprenderán la situación y se sentirán cómodos con ella.

“De hecho, hice un campamento con el Entrenador Kevin antes cuando Devon Alexander luchó contra Timothy Bradley. Y he visto cómo es él. Tuvimos nuestros argumentos y él me criticó casi todos los días, pero me estaba haciendo volver a la realidad y eso es lo que necesito “.

Sobre cómo se sintió después de perder ante Mikey García …

“Estaba enfadado. Al final del día, nadie solucionó mis problemas excepto yo. Puedo cuidar a todos cuando tienen un problema, pero nadie soluciona mis problemas. Hay una o dos personas que están ahí para mí, pero al final del día, me dije a mí mismo que tenía que hacer mi vida y mi carrera profesional juntas “.

Reflexionando sobre su carrera ...

“Comencé mi carrera joven. Gané títulos en cuatro categorías diferentes. He logrado mucho y todavía hay más por venir. Me quedan muchas peleas por hacer “.