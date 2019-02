Yomar Alamo 140 vs. Manuel Mendez 140

(WBO/NABO jr welterweight title)



Antonio Vargas 119 vs. Lucas Baez 118.4

Jonathan Tavira 161 vs. Carlos Monroe Jr 162

Oscar Garcia 137 vs. Linomar Rios 140

Deron Thompson 147 vs. Ivan Reyes 144

Dominique Francis 121 vs. Christian Reed 124

Pedro Amigon 138 vs. Emmanuel Morales 137

Venue: Osceola Heritage Park Events Center, Kissimmee, Florida

Promoter: All Star Boxing

TV: Telemundo