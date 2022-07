Boxeo Mundial el 29 de Julio desde Uruguay Por.Gabriel F. Cordero El 29 de julio, Amilcar “El Pety” Vidal (15-0. 12 KOs), clasificado #13 del CMB en el peso mediano, regresará a su ciudad natal de Montevideo, Uruguay, para defender su título latino del CMB por segunda vez contra Gabriel Omar “El Loco”. Díaz (12-3-0, 4 KO). El duelo a diez asaltos encabezará la cartelera sin aficionados ante la presencia de los aficionados en el American Box Gym de Alberto Isabella en Montevideo. Sera una extraordinaria noche internacional de boxeo profesional, presentada, sin público, por Sampson Boxing, Tello Box, Paco Presents y Producciones Sports en el American Box Gym de Alberto Isabella en Montevideo y televisada en vivo por TyC Sports (Latinoamérica), TV Ciudad (Uruguay) y Estrella TV (Estados Unidos). En el evento coestelar de diez asaltos de la noche, el tres veces retador al título mundial David “El Severo” Carmona (22-9-5, 9 KOs) y Alex “El Peque” Santiago (25-3-5, 13 KOs) se enfrentarán por el campeonato mexicano de peso gallo. Esta pelea entrara a la historia por ser la primera vez que se disputa un título nacional mexicano fuera de México. En ese mismo evento, el peso welter colombiano Roiman Villa (23-1, 23 KOs) enfrentará al venezolano Domicio Rondón (17-5-0, 11 KOs) en 10 asalto y el invicto peso ligero dominicano Francis Frometa (16-0, 10 KOs) ira ante el argentino Javier “Jhonny” Herrera (17-6-1, 8 KOs) en una pelea a ocho asaltos. Los locales uruguayos, el peso welter Víctor “Látigo” Rodríguez (7-0, 2 KOs) y el súper welter Joel Cano (1-0, 1 KO) se enfrentarán a los argentinos Omar Correa (6-7-1, 2 KOs) y Juan Martín Salvia. Será la primera vez en la historia que la televisora TV Ciudad trasmitirá en vivo y en directo Boxeo Internacional desde Uruguay.

Este Domingo 19 de Julio es la Final del Torneo Mercosur #3 WBC en la ciudad de Melo en Cerro Largo, Uruguay y la Gran Final donde se anunciará los 6 participantes que viajarán a Mexico será en el moderno Gym American Box de la Comisión Uruguaya de Boxeo Profesional. Conferencia de prensa final de Magsayo-Vargas Like this: Like Loading...

