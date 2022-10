Boxeo este sábado en Nezahualcóyotl, Estado de México Los boxeadores Brayan Rivera y el invicto Odín Juárez cumplieron en la báscula y están listos para disputar este sábado el título nacional Fecombox de peso supergallo, en la pelea estelar de la función que presenta “Chiquita González Boxing”. Ambos pugilistas cumplieron con el examen médico y con el pesaje, y están en condiciones de verse las caras en el Domo de Ciudad Jardín, pelea pactada a 10 rounds y que será transmitida en vivo por Adrenalina Sports Network y Aym Sports. Con idéntico peso de 122 libras, tanto el “Azteca” Rivera como Odín Juárez se declararon listos para ver acción, en una velada que tiene el apoyo del Imcufidene y del presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda. El “Azteca” Rivera presenta récord de 10-3, 9 por nocaut, y llega más que motivado, seguro de que la preparación que realizó fue la mejor para su primera oportunidad de título mundial, además de que no será un escalón para Odín, quien llega con paso invicto en 15 peleas (13-0-2, 4 KOs) y con tres victorias este año. “Hemos estado bien, no he salido cortado, bajamos bien y eso nos permite pelear seguido, ahora más motivados porque será por el título nacional”, dijo Odín, quien al igual que su oponente agradeció el apoyo de Humberto “Chiquita” González. Para la pelea coestelar, que será de corte femenil, Isis “Emperatriz” Vargas (8-5, 3 KOs) enfrentará a Jaqueline “Fiera” Mucio (7-10-2), duelo que fue pactado a 8 asaltos en la división de peso gallo, las dos pugilistas con idéntico peso de 117 libras. Quien hará su presentación es Antony Sandoval, el primer prospecto de la escuela municipal de boxeo y que es apoyado por el Imcufidene y por el presidente municipal de Neza, Adolfo Cerqueda. Antony marcó 48.000 kilos, uno menos que Emanuel Gaona, también debutante, en pelea a cuatro rounds en minimosca. A seis asaltos en superpluma, Ramsés “Faraón” Vargas (5-1-1) tendrá como rival a Víctor Valencia (4-8-1), ambos pugilistas con peso de 130 libras, mientras que los debutantes Ángel Juárez y Eduardo Morales marcaron 138 libras para su pleito a cuatro asaltos en superligero. Habrá otra pelea femenil, cuando la italiana Camilla Panatta (1-1) enfrente a Jenifer Ancelmo (2-1), con pesos 132 libras. Otros que tendrán su primera pelea como profesionales son Jesús Ariel Pérez (120 libras y Brandon Ramírez 119 para su pleito a cuatro asaltos en supergallo. Los boletos ya se encuentran a la venta, una velada con jóvenes talentos que son apoyados por Chiquita González Boxing y PHILLIPS – ASSA ABLOY, la mejor marca de candados y cerraduras en México, que siguen comprometidos con el apoyo a las promesas del boxeo. Munguía reaparece ante “El Mago” Coria de Argentina Like this: Like Loading...

