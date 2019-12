Boxeador ¨El Uniko¨ Ramirez es asesinado en México Una lamentable noticia ha golpeado al boxeo Mexicano luego de conocerse que el boxeador César “El Uniko” Ramírez compañero de la ex campeona mundial del peso átomo del WBC, Brenda “Bonita” Flores, ha sido reportado como asesinado por un fuerte ataque armado este miércoles mientras circulaba en un automóvil en la calle Abasolo por la avenida San Antonio de los Buenos, en la colonia Independencia de la ciudad de Tijuana. Ramirez fue ayudado inmediatamente con atención médica pero su cuerpo no resistio al ataque y fue declarado sin vida. Algunas fuentes informaron que el joven boxeador de 28 años estaba esperando ser padre. Ramírez ostentaba un récord de 11-5-0 y su apodo de “Úniko” se debía a que era el único boxeador con el entrenador Ramiro Chávez. Conferencia de prensa final de Crawford-Kavaliauskas Harrison y Charlo aumentan la intensidad para el 21 de diciembre en California Advertisements

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.