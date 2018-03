Dominic Boesel 174.5 vs. Serhiy Demchenko 173.5

(EBU light heavyweight title)

Adam Deines 175 vs. Stefan Härtel 174

(German light heavyweight title)

Enrico Kölling 179.75 vs. Giorgi Berushvili 173

Phillip Nsingi 146.75 vs. Pal Olah 151.5

Roman Fress 199 vs. Rudolf Helesic 201

Alis Sijaric 176 vs. Beka Aduashvili TBA

Venue: Stadthalle in Weißenfels, Germany

Promoter: SES

TV: MDR (Germany)