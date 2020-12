BJ Saunders: No he pasado por alto a Murray Billy Joe Saunders insiste en que no ha pasado por alto al cuatro veces retador al título mundial Martin Murray mientras se prepara para poner en juego su corona de peso súper mediano de la OMB por segunda vez este viernes en The SSE Arena, Wembley, transmitido en vivo por Sky Sports y DAZN. Saunders (29-0, 14 KOs) estuvo a punto de asegurar una mega pelea con el ícono mexicano libra por libra Saúl ‘Canelo’ Álvarez a principios de este año antes de que la pandemia de coronavirus pusiera al mundo del deporte patas arriba. Saunders, quien previamente estaba programado para enfrentar a Murray dos veces en 2018, ha expresado su deseo de enfrentarse al ganador de Álvarez vs Callum Smith en una gran batalla de unificación en 2021, pero el campeón mundial de dos pesos de 31 años se ha negado subestimar a Murray. “Solo quiero conseguir uno antes de fin de año”, dijo Saunders. “Hay muchos peleadores que luchan por salir. Tuve una gran decepción. La pelea de Canelo fracasó en mayo. El viernes haremos rock and roll. “Si quieres tener experiencia profesional, él ha tenido más peleas que yo. Ha sido desafiado por el título mundial cuatro veces. Debería haber sido campeón mundial en dos de esas peleas. Le prometí una oportunidad. “Siempre existe el riesgo de que pueda entrar y quedar noqueado en un asalto. Existe un riesgo para la vida de las personas. No he pasado por alto a Martin. Me he entrenado lo mejor que puedo para la cita. Sé que no se acuesta, no puedo permitirme ese tipo de actuación. “Martin tiene su propia mente. Está preparado como quiere prepararse, ya sea que quiera entrenar sobre la emoción, el valor o la experiencia. Tiene que encontrar una manera de vencerme y eso será difícil para cualquier luchador del planeta. Puedo sentir la frustración del campamento de Martin. Tuvimos dos peleas que fracasaron. “Me decepcionaría si entrara allí y lo dejara boquiabierto en una ronda. Necesito rondas para el próximo año. Necesito estar ahí, en lo real, para entrar en las grandes peleas el próximo año. Para cruzar ese puente necesito vencer a Martin Murray. No es uno de esos luchadores a los que puedes descartar por completo “. AMB ordena Charr-Bryan enfrentarse antes del 29 de enero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.