By Bill Green

Jarrell Miller 315.4 vs. Bogdan Dinu 237.4

Hannah Rankin 158.6 vs. Claressa Shields 159.6

(WBA/IBF/WBC female middleweight title)

Josue Morales 113.6* vs. Nico Hernandez 112.4*

Ramon Alvarez 151.4 vs. Brandon Rios 151.4

Gabriel Rosado 158.2 vs. Luis Arias 159.4

Javier Rodriquez 154.4 vs. Nikita Ababiy 159.4

Jeremiah Page 159.4 vs. Jeremy Nichols 155.4

Anthony Sims Jr 170.4 vs. Colby Courter TBA

Manny Thompson 173.4 vs. Leroy Jones TBA

*2 hours to make contract weight of 112

Venue: Kansas Star Arena and Casino in Mulvane, Kansas

Promoter: Matchroom

TV: DAZN