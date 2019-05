Artur Beterbiev 174.4 vs. Radivoje Kalajdzic 173

(IBF light heavyweight title)



Jerwin Ancajas 114.2 vs. Ryuichi Funai 114.4

(IBF super flyweight title)



Gabriel Flores Jr. 132.8 vs. Eduardo Pereira 130.8

Felix Valera 175 vs. Mario Aguilar 175.2

Brian Mendoza 149.4 vs. Carlos Rodriguez 151

Vislan Dalkhaev 123.4 vs. Vincent Jennings 123.6

Blake McKernan 194.6 vs. Joey Montoya 197.2

Marco Arroyo 110.2 vs. Jesus Godinez 111.4

Quilisto Madera 160 vs. Osbaldo Gonzalez 161.2

Venue: Stockton Arena, Stockton, California

Promoter: Top Rank

TV: ESPN, ESPN+