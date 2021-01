Beterbiev: ¨Estoy listo para pelear¨ Después de dos aplazamientos, el campeón mundial de peso semipesado del WBC / FIB Artur Beterbiev (15-0, 15 KOs) peleará contra Adam Deines el 20 de marzo en el Megasport Arena de Moscú. Beterbiev representó a Rusia en los Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y se mudó a Montreal para comenzar su carrera profesional en 2013. Casi ocho años después de convertirse en profesional, peleará en Rusia por primera vez. Beterbiev-Deines se transmitirá en vivo en una plataforma ESPN. Artur Beterbiev: “Estoy emocionado de finalmente tener una cita para la pelea. Ahora que el COVID-19 y la lesión han quedado atrás, puedo prepararme bien y ofrecer un gran espectáculo para los fanáticos del box “. Beterbiev y Deines estaban programados para pelear dos veces antes. La fecha propuesta para el 23 de octubre se descartó después de que Beterbiev sufriera una lesión en las costillas durante el entrenamiento, y la fecha de recuperación del 30 de enero se pospuso después de que Beterbiev dio positivo por COVID-19. Canelo y Matchroom anuncian un acuerdo de dos peleas Donnie Nietes peleará en Dubai el 3 de abril por ESPN

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.