Benavidez domina a Angulo, se mantiene invicto El invicto ex campeón mundial de peso súper mediano del WBC, David “El Bandera Roja” Benavidez (23-0, 20 KOs), quien perdió su título en el pesaje, venció por nocaut técnico en el décimo round sobre el ex retador al título mundial Alexis Angulo (26-2, 22 KOs) el sábado por la noche en Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Después de diez rounds de castigo unilateral, la esquina de Angulo detuvo la pelea. “Me califico con un sólido ocho”, dijo Benavidez. “Podría haber hecho algunas cosas mejor, pero en general fue una gran actuación. No quería ir demasiado rápido y dejarme expuesto para algún peligro. Es un golpeador pesado. Pero como dije, me gusta hacer cosas que nadie ha hecho nunca. Nadie lo ha detenido nunca y estoy bastante seguro de que nadie volverá a hacer que se vea así. Lo demolí desde el primer round hasta el ultimo round. “. Benavidez dijo que estaba decepcionado y avergonzado por no haber alcanzado el límite de peso de 168 libras el viernes. “Todo lo que todos dijeron sobre mí es cierto”, dijo Benavidez. “Debería ser un profesional y ganar peso, pero esta vez no pude hacerlo. Es la primera vez que me pasa esto en ocho años de ser un profesional “. “Realmente tengo que hablar con mi promotor para ver qué sigue”, agregó Benavidez. “Pelearé con cualquiera para volver al lugar donde estaba. Se puede ver por esta actuación de esta noche, podría hacer una gran actuación contra cualquiera y la gente pagará por ver eso. Probablemente voy a volver al campo de entrenamiento para asegurarme de no perder peso “. Resultados de la Ciudad de México "Rolly" Romero gana el título AMB en controvertida decisión unánime

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.