Badou Jack: En ocasiones las derrotas te hacen mejor boxeador El campeón mundial de dos divisiones, Badou Jack, mostró sus habilidades en un entrenamiento para los medios en Las Vegas el martes mientras se prepara para desafiar al campeón de peso semipesado de la AMB, Jean Pascal el 28 de diciembre en Showtime en el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Jack viene de una derrota en enero ante Marcus Browne en la que sufrió una horrenda herida vertical en el medio de la frente, causada por un golpe accidental en la cabeza. La cicatriz es claramente visible. “A veces las derrotas te hacen mejor”, dijo Jack. “Mi primera derrota fue un accidente, y mejoré por eso. La pérdida ante Marcus Browne, no fue la derrota más justa, pero me hizo sentir aún más hambre. Voy a salir y ganar la pelea pase lo que pase ”. “… Estoy listo para hacer lo que sea necesario para ganar la pelea. Me siento 100% físicamente. El corte fue cerrado en marzo, y ya pasamos eso. He estado preparado físicamente y este campamento me lo ha demostrado a mí y a todo mi equipo. “Sé que me queda mucho por dar a este deporte. Siento que soy joven para mi edad. El descanso entre peleas y recuperarse de una derrota me ha motivado más que nunca. Estoy listo para entrar y dar el mejor desempeño de mi carrera “. WBC: nuestra prioridad en el 2020 sera el peso de los boxeadores Promotor Jacques Deschamps: un portador de la antorcha del boxeo Advertisements

