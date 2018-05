Badou Jack confiado en vencer a Stevenson

El campeón mundial de dos divisiones Badou Jack “The Ripper” llego a Canadá para la semana de la pelea en Toronto, compartió sus pensamientos sobre el campamento de entrenamiento y su enfrentamiento este sábado 19 de mayo contra el campeón mundial de peso semipesado del CMB Adonis “Superman” Stevenson en vivo por SHOWTIME del Air Canada Centre en un evento presentado por Premier Boxing Champions.

Jack condujo un campamento de entrenamiento en Mayweather Boxing Club en Las Vegas con el entrenador Lou Del Valle y pudo tener uno de los campamentos más suaves y efectivos de su carrera.

“Este es el primer campamento en el que no he tenido ninguna lesión o me he sentido mal durante todo el tiempo”, dijo Jack. “Este es definitivamente uno de los mejores, si no el mejor campamento de mi carrera. Hemos visto películas, mantenido una dieta estricta y realmente enfocado este campamento en prepararse para la noche de la pelea “.