Arum: ¨Seria una gran oportunidad tener a Usyk¨ Foto Cortesía: Valery Sharifulin /TASS El legendario promotor de Top Rank y miembro del salón de la Fama , Bob Arum, ha expresado públicamente que estaría interesado en una posibilidad de firmar un contrato con el Ucraniano ex campeón unificado de peso Crucero Alexander Usyk. “Es una gran oportunidad poder tener a Usyk. Top Rank con mucho gusto se convertiría en su promotor si no existieran obstáculos ”, dijo Arum. Usyk ha publicado su deseo de poder llegar a un acuerdo con la empresa K2 Promotions de los hermanos Klitschko. Resultados desde Ekaterimburgo, Rusia

