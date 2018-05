Anuncian pelas de soporte de Crawford-Horn el 9 de junio

José “Sniper” Pedraza está a punto de pelear por el título, mientras que Shakur Stevenson ya está en camino. Pedraza y Stevenson verán acción el 9 de junio en el evento del campeonato mundial Terence Crawford vs. Jeff Horn en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Pedraza (23-1, 12 KOs), de Cidra, Puerto Rico, desafiará a Antonio Moran (22-2, 15 KOs) en una pelea de 10 rounds por el cinturón ligero de la OMB, mientras que Stevenson (6-0, 3 KOs) , medallista de plata olímpica de EE. UU. en 2016, se medirá en clase contra Aelio Mesquita (16-1, 14 KOs) en una pelea de ocho rounds en peso pluma.

Y, en una batalla de invictos, el contendiente de peso welter José Benavidez (26-0, 17 KOs) se enfrentará al dificil Frank Rojas (22-0, 21 KOs) de Caracas, Venezuela, en un combate de 10 rounds.

Crawford vs. Horn y Pedraza vs. Moran se transmitirán en exclusiva por ESPN + a partir de las 9:30 p.m. ET., Mientras que Stevenson vs. Mesquita, Benavidez vs. Rojas, y otras peleas de cartelera se mostrarán en ESPN + a partir de las 6:30 p.m. ET.