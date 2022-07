Anunciados los combates de esta semana Buena alineación de peleas de boxeo esta semana, destacada por el regreso de la estrella de peso ligero “Kingry” Ryan García contra Javier Fortuna. MIÉRCOLES

La gran acción de esta semana comienza en Tokio, donde el campeón de peso gallo junior de la OMB, Kazuto Ioka, defiende contra el ex campeón mundial Donnie Nietes. Aún no hay un operador de EE. UU., pero es de esperar que algún punto de venta lo recoja. JUEVES

UFC Fightpass regresa con un choque de peso welter entre Quinton Randall e Ivan Pandzic del Yakima Legends Casino en Toppenish, Washington. VIERNES

ESPN entrega una cartelera de Top Rank con el choque de peso superligero entre Arnold Barboza Jr. y Danielito Zorrilla del Pechanga Resort Casino en Temecula, California. FITE presenta un PPV de $14.99 desde Wuppertal, Alemania, que incluye a los ex campeones mundiales Austin Trout y First Arslan (51) en peleas separadas. EL SÁBADO

DAZN transmitirá el choque de peso ligero entre el invicto Ryan García y el ex campeón mundial Javier Fortuna desde el Crypto.com Arena (anteriormente Staples Center) en el centro de Los Ángeles. Adrien Broner regresa ante Omar Figueroa el 20 de agosto

