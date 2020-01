El campeón de peso mediano de la OMB, Demetrius “Boo Boo” Andrade (28-0 17 KOs) se ha reído del retador Luke Keeler (17-2-1 5 KOs) calificándolo de “engañado” mientras se prepara para defender su título mundial contra el irlandés en el Meridian en Island Gardens en Miami el jueves, viva en DAZN en los EE. UU. y en Sky Sports en el Reino Unido.

“¿Delirante? ¡Esa es buena! ”, Dijo Andrade. “Le daré crédito a Luke donde es debido, es difícil lograr que la gente entre conmigo y es su primera pelea por el título mundial, así que espero que traiga su juego” A “.

“También traigo el mío porque sé cómo es. He estado en los Juegos Olímpicos y para mí no hay una plataforma más grande, pero esta es una etapa masiva y ningún otro boxeador o red ha hecho esto, voy a darle la paliza de su vida. Dijo que pelearía gratis, yo diría que deberías que te paguen porque ¡estos disparos no son fáciles! Estoy muy emocionado de poner las cosas en movimiento y prepararme para estar en buena forma.

“Nunca he visto muchos luchadores, solo me concentro en mí. Se trata de mí y de hacer lo que tengo que hacer para vencer a cualquiera que se me ponga delante, y que se ponga en forma, se mantenga rápido, trabaje en mi rango y tiempo. Lo que sea que me traigan, a través de mi ética de trabajo y preparación, puedo resistir cualquier tormenta, ajustarme, aterrizar los tiros que necesito para aterrizar y relajarme, porque he estado haciendo esto durante mucho tiempo y no hay nada que no tenga No se ha visto en cuanto al estilo.

“Sin embargo, nunca me sentiré demasiado cómodo y pensaré ‘Soy mejor que tú para no tener que entrenar’: cada pelea es una pelea multimillonaria porque si no me desempeño y gano, las oportunidades se van fuera de la ventana. No aflojo un solo golpe o una sesión de entrenamiento por eso ”.