Adrien Broner regresa ante Omar Figueroa el 20 de agosto Durante la transmisión de Showtime del sábado por la noche, se anunció que el ex campeón mundial de cuatro divisiones Adrien “The Problem” Broner (34-4-1, 24 KOs) volverá a la acción el 20 de agosto contra el ex campeón de peso ligero del WBC, Omar “Panterita” Figueroa. (28-2-1, 19 KO). Se espera que la pelea aterrice en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Broner-Figueroa encabezará una triple cartelera de Showtime Championship Boxing que se anunciará oficialmente esta semana. Vargas vence a Magsayo y gana el título pluma del WBC en Texas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

