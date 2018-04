By Przemek Garczarczyk

Tomasz Adamek 226.4 vs. Joey Abell 254.4



Robert Parzęczewski 175.1 vs. Tim Cronin 177

Adam Balski 199.5 vs. Denis Grachov 191.1

Damian Jonak 156.7 vs. Marcos Cornejo 160.1

Michał Chudecki 141.9 vs. Damian Wrzesiński 138

Ewa Brodnicka 129.6 vs. Sarah Pucek 128.7

Michał Żeromiński 146.8 vs. Łukasz Wierzbicki 146.1

Venue: Hala Sportowa, Czestochowa, Poland

Promoter: MB Promotions

TV: ipla.tv