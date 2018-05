A Lomachenko no le importa cómo ganar

El doble campeón mundial Ucraniano, Vasyl Lomachenko domina sus peleas a tal grado que sus últimos cuatro oponentes simplemente se dieron por vencidos. Loma es un favorito 14: 1 para destronar al campeón de peso ligero de la AMB Jorge Linares esta noche en el Madison Square Garden. Le preguntaron si también haría que Linares renunciara.

“No pienso detener a Linares y obligarlo a renunciar”, dijo Lomachenko a los periodistas. “No me preocupo por eso o necesito hacer eso. Hago todo lo posible para ganar la pelea y no me molesta cómo gano, siempre y cuando gane. No me molesta si lo detengo, si lo abandona o si es una decisión de los jueces, solo quiero ganar “.