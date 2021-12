Legendario Guinness TV Juan Carlos Tapia dice adiós a las Pantallas Por. Gabriel F. Cordero En un sorpresivo y nostálgico anuncio, el legendario comentarista Panameño de Boxeo, Analista Político y empresario , Juan Carlos Tapia ha anunciado que se retira de las pantallas a solo días de cumplir 80 años el próximo 5 de febrero. Tapia ha hecho inmortal su programa de televisión semanal “Lo Mejor Del Boxeo” con 47 largos años en el aire siendo reconocido por Guinness como el programa de boxeo con más tiempo en el aire del mundo. Tapia revelo en sus redes sociales sobre su última participación en el programa para este jueves 30 de diciembre a través de RPC Canal 4. 46 años atrás el 9 de enero de 1975 aparece en las pantallas de Panamá, ‘Lo Mejor del Boxeo’ y desde aquel momento ha sido el único programa de boxeo en ese país y del mundo que se pudo mantener pese a las circunstancias de vida social, deportiva y política de Panamá y el resto del mundo donde ¨Lo mejor del Boxeo¨ pudo presentarse en cerca de 12 países. ¨Sera el historiador Panameño Daniel Alonso junto a mi hijo Juan Carlos Tapia Rosas los que estarán en este relevo de Lo Mejor del Boxeo en su temporada 48 y estoy seguro que lo harán mejor” Dijo Don Juan Carlos Tapia. Durante 46 años en ¨Lo Mejor del Boxeo¨ se han presentado los mas grandes eventos boxísticos globales desde Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Larry Holmes, Marvin Hagler, Evander Holeyfield, Roberto Duran, Kid Pambele, Aaraon Pryor, Bernard Hopkins, Thomas Hearns, Julio Cesar Chavez, Wilfredo Gomez, Salvador Sanchez, Eusebio Pedroza, Alexis Arguello, Roy Jones Jr, Mike Tyson, Ricardo Lopez, Erik Morales, Marco Antonio Barrera y Hector Camacho entre muchas otras figuras legendarias presentadas en las transmisiones boxísticas narradas por Juan Carlos Tapia que han llegado de forma gratuita a las pantallas de todos los panameños a través de los últimos 47 años. Juan Carlos Tapia ha sido nominado en varias ocasiones al Salón Internacional de la Fama del Boxeo por su labor durante casi cinco décadas y aun es un fuerte candidato para ser inducido. La despedida de Don Juan Carlos Tapia será uno de los momentos mas emblemáticos y nostálgicos de la Televisión en ese país por su entrega, dedicación, honestidad y apoyo a los mas necesitados del país. Tapia hizo del Boxeo un deporte preferido en Panamá pero su amor por el país lo hizo utilizar los micrófonos en defensa de los necesitados y búsqueda de transparencia y justicia en situaciones importantes para esa Nación. Tapia es un patrimonio nacional de los medios de comunicación pero también es un icono de las clases sociales populares que en su momento pensaron que el podía pasar del micrófono y la opinión hacia la Casa presidencial. No hay duda alguna que Juan Carlos Tapia fue el primer gran influencer del área deportiva en los medios de comunicación Panameños para luego convertirse en Leyenda por siempre. Miles de Panameños y fanáticos del boxeo alrededor del mundo se unirán este 30 de diciembre para decir ¨Gracias Juan Carlos Tapia por su aporte al boxeo, a Panamá y al resto del mundo¨. Santa Cruz: volveré a las 126 en mi próxima pelea

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.