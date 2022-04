¨Pitbull¨Cruz KOs al ex campeón Gamboa en Arlington, Texas Por Jeff Zimmerman en ringside Isaac Cruz vs Yuriorkis Gamboa El contendiente al título mundial de peso ligero Isaac “Pitbull” Cruz (23-2-1, 16 KOs) de la Ciudad de México, México, fue exactamente eso, un Pitbull cuando derrotó al ex campeón de peso pluma Yuiorkis Gamboa de Cuba (30- 5, 18 KOs) derribándolo cuatro veces en camino a un nocaut en el quinto asalto de los diez programados. El tiempo era 1:32. Cruz fue justo detrás del cubano Gamboa desde la campana inicial y buscó terminar la pelea temprano, pero Gamboa mostró su sabiduría veterana y sostuvo a Cruz para sobrevivir el round. Gamboa salió como agresor en el segundo round y esperaba poder atrapar al toro joven con la guardia baja. Pero en cambio, Cruz rápidamente cambió el rumbo y finalmente puso a Gamboa en la lona por primera vez justo antes de que terminara el round. La caída comenzó con un derechazo al cuerpo, seguido de dos fuertes golpes en la cabeza. El tercer asalto fue muy similar, ya que Cruz iba a matar cuando un gancho de izquierda en la mandíbula derribó a Gamboa nuevamente. En el cuarto asalto, Cruz casi derriba a Gamboa temprano, pero tuvo que esperar un poco más para anotarse su tercera caída de la pelea con un gancho de izquierda. Y finalmente, en el quinto y último asalto de esta pelea de ida y vuelta, Cruz conectó un golpe de izquierda, seguido rápidamente por un derechazo devastador que envió a Gamboa a las cuerdas y el árbitro Mark Calo-oy agarró a Gamboa de inmediato y detuvo el combate. Spence KOs Ugas y unifica los cinturones WBC, WBA & IBF Valenzuela KOs al Ex campeón ¨Bandido¨ Vargas en Arlington, Texas

