¨Perro¨ Angulo regresa el 1 de junio en Atlanta El ex campeón mundial junior de peso mediano y favorito de los fanáticos, Alfredo “Perro” Angulo, se agregó a la cartelera de boxeo del 11 de junio en The Center Stage Theatre en Atlanta. Angulo, de 39 años, tiene marca de 26-8 con 21 nocauts. El oponente es TBA. En una pelea de seis asaltos, el peso súper mediano Casey “K Champ” Dixon (2-0, 1 KO) se enfrentará a Josh Franks (4-0, 3 KO) por el título juvenil de la AMB y Quatavious Cash de peso mediano (14-3, 8). KOs) se enfrenta a Jayson Minda (14-7-1, 8 KOs). Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Rey del Boxeo El ex campeón Pascal ahora entrena con Cuéllar en Miami

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.