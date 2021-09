¨Maravilla¨ Martínez gana en su tercera pelea de retorno El ex campeón mundial de dos divisiones de 46 años Sergio “Maravilla” Martínez (53-3-2, 30 KOs) derrotó al ex retador al título mundial Brian Rose (32-6-1, 8 KOs) por decisión unánime en diez asaltos en una pelea de peso mediano el sábado por la noche en Madrid, España. Las puntuaciones fueron 97-94, 96-94, 96-94. Esta fue la tercera pelea en el regreso de Martínez, quien actualmente es el peso mediano # 3 de la AMB. Anteriormente, el campeón europeo de peso mosca de la UER, Ángel Moreno (21-4-3, 6 KOs) y Juan Hinostroza (10-9-2, 5 KOs) lucharon por un empate en doce asaltos. Moreno conserva su cinturón. Usyk vence a Joshua por decisión unánime en Londres Okolie vence a Prasovic y retiene su titulo Crucero de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.