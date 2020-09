¨Manchester Indoor¨ sería la nueva sede del boxeo Británico Por Gabriel F. Cordero Manchester podría ser la nueva sede del boxeo en Inglaterra y el municipio ha aprobado planes para construir un estadio de última generación llamado ¨Manchester Indoor ¨ cerca del estadio Etihad. Hasta ahora el O2 de Londres ha sido la sede para los combates de boxeo en los últimos años y la construcción de la nueva sede podría estar lista en 2023. El posible estadio cubierto de Manchester y con capacidad para 23,500 fanáticos tendría una inversión de cerca de 445 millones de dólares y podría convertirse en el quinto estadio principal después del Old Trafford, Etihad Stadium, el Manchester. Arena y el de cricket. El estadio además de eventos de boxeo podría albergar a los de MMA y música en vivo. Charlo supera a Derevyanchenko y retiene título WBC en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.