¨La Loba¨Muñoz logra su triunfo 50 en su retorno por una oportunidad de titulo mundial Foto: Alma Montiel Por.Gabriel F. Cordero La ex campeona mundial Mexicana Zulina “La Loba” Muñoz (50-3-2, 29KOs) logro un triunfo por decisión unánime por 99-91 99-91 y 100-90 sobre su compatriota Sandra Hernández, en un evento realizado la tarde de este pasado domingo en el Deportivo Leandro Valle en Iztacalco en Ciudad de México Muñoz dominio gran parte de la pelea con constantes combinaciones de golpes y mantener su mayor distancia sobre Hernandez para conseguir una buena victoria en este regreso después de la inesperada derrota por nocaut que le aplicó la hasta entonces desconocida Mayeli Flores en abril pasado en Aguascalientes, Mexico. Fue la victoria 50 en el la carrera de Muñoz que fue campeona mundial supermosca del WBC entre 2013-2017 y es su tercera pelea entre 2017 y 2019. WBC en desacuerdo con boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos 2020

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.