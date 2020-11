¨Bandido¨ Vargas reaparece el 20 de Noviembre en México El Mexicano ex campeón mundial del WBC Francisco “El Bandido” Vargas (26-2-2, 18 KOs) peleará el 20 de noviembre contra Otto Gámez (19-3, 14 KOs) en el Centro Cultural de las Américas en Ecatepec, México. Vargas comentó que esta pelea será en las 135 libras y a estas alturas no volverá a pelear en las 130 porque es una categoría que ya le costó mucho. Convencido de que utilizará su experiencia y madurez, el joven de 35 años no se toma las cosas a la ligera. Por eso mismo se ha entrenado al cien por cien porque si algo ha aprendido no es para minimizar a ningún rival. Planea ir paso a paso, enfrentándose a los mejores de la división hasta que llegue el momento de enfrentar al campeón verde y oro.

