Weights from Studio City, Calif

Zachary Wohlman 149.0 vs. Moris Rodriguez 149.5

Brandyn Lynch 153.5 vs. Jordan Marriott 155.2

Damien Lopez 146.6 vs. Derion Chapman 146.6

Miguel Alcantara 121.6 vs. Adrian Rodriguez 123.6

Jessy Martinez 152 vs. Nam Phan 152

Steven Pichardo 158.6 vs. Donnis Reed 159.5

Albert Leyva 165.5 vs. Sheldon Payne 165.5

Rudy Garcia 116 vs. Yezber Romero 115.4

Stelios Papadopoulos 141 vs. Martin Angel Martinez 139.5

Alexander Enriquez 120 vs. Victor Torres 120

Venue: Sportsmen’s Lodge, Studio City, California

Promoter: Bash Boxing

Stream: PPV

Tickets: ValleyFightNight.com or at the door.