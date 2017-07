Weights From Santo Domingo

By Robert Coster

Carlos Adames 146 vs. Carlos Molina 147

(For WBA Fedelatin welterweight title)



Francisco Contreras 138 vs. Jackson Marinez 137

Julio De Jesus 143 vs. Francisco Aguero 139

Daniel Lozano 124 vs. Kelvin Figaro 120.5

Hector Luis Garcia 126.5 vs. Maikol Beaumont 126.75

Alantez Fox 162 vs. Euri Gonzalez 158

Luis Salazar 135.5 vs. Jherson Perez 137

Lenin Castillo 181 vs. Eduardo Mercedes 178

Ambiorix Bautista 134.5 vs. Jonathan Mariano 139

Jhomar Medina 144 vs. Juan Carlos Contreras 141

Venue: Jaragua Renaissance Hotel and Casino, Santo Domingo

Promoter: Upper Promotion (Jorge Luis Herasme)