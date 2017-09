Courtesy Jim Jenkins, Sacramento Bee

Ryan Bourland 187 vs. Alfredo Contreras 188 (main event)

Malikai Johnson 126 vs. Tyrone Willis 127

Marco Delgado 175 vs. Aaron Hamilton 172

Arnold Duarte 170 vs. Nathan Sharp 173

Ruben Torres 151 vs. Cesar Lomeli 153.5

Tyler Marshall 129 vs. Manuel Munoz 128

Alexis Angels 121.5 vs. Jose Vargas 122

Date: Friday, Sept. 22.

Venue: Sacramento DoubleTree Hotel.

Promoter: Nasser Niavaroni, Uppercut Promotions