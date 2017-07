Tramaine Williams 124.8 vs. William Gonzalez 122.6

Junior Younan 168 vs. Mike Guy 167

Jonnie Rice 268 vs. Rodney Hernandez 286

Sergio Quiroz 122 vs. Lupe Arroyo 123.8

Eric Gomez 148 vs. Raul Calderon 143.6

Venue: The Queen Mary in Long Beach, California

Promoter: Roy Englebrecht Promotions, in association with KO Night Boxing LLC and Roc Nation Sports

TV: CBSSN (tonight)