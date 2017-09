By Gabriel F. Cordero

Rocky Hernandez 129 vs Raul Centeno 127.60

Lourdes Juarez 111 vs Cecilia Santos 111

Karim Arce 114.40 vs Ivan Meneses 114.40

Alejandro Davila 147 vs Jose L Guerrero 146.50

Venue: Modulo Multidisciplinario Macro Centro Deportivo

Promoter: Promociones Del Pueblo

TV: Televisa (Mexico)